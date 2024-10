Inter-news.it - Darmian: «Analizzato Inter-Juventus! Ora riprendiamo il cammino»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)prima di Empoli-, gara valida per la decima giornata di Serie A 2024-25, in un’vista suTV ha parlato dell’importanza di questa partita. DOPO IL DERBY D’ITALIA – Matteoprima di Empoli-ha parlato così suTV: «Abbiamoquello che abbiamo fatto di buono contro lae quello che abbiamo fatto di meno buono. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare questa sfida, volevamo caricare le energie fisiche e mentali. Quando si attacca si è tutti attaccanti e quando si difende si è tutti difensori. In questo inizio campionato abbiamo concesso qualche gol di troppo, però già da oggi vogliamo riprendere il nostro. Noi dovremmo stare attenti e fare la nostra partita, cercando di portare a casa i tre punti».