Crack e mezzo etto di cocaina in un casolare abbandonato: 29enne in manette (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante un controllo del territorio a Quaderni, nella serata di martedì 29 ottobre, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Villafranca di Verona ha notato un individuo che, con fare sospetto, si muoveva in sella ad una bicicletta dirigendosi verso una zona agricola. Identificato poi Veronasera.it - Crack e mezzo etto di cocaina in un casolare abbandonato: 29enne in manette Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante un controllo del territorio a Quaderni, nella serata di martedì 29 ottobre, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Villafranca di Verona ha notato un individuo che, con fare sosp, si muoveva in sella ad una bicicletta dirigendosi verso una zona agricola. Identificato poi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Crack e mezzo etto di cocaina in un casolare abbandonato: 29enne in manette; Trovato in un casolare abbandonato con mezzo etto di cocaina: 29enne arrestato; Getta le dosi di cocaina dalla finestra per sfuggire ai controlli, ma sotto il balcone ci sono i poliziotti; Lo spaccio di droga pesante si adatta all’inflazione: “piste” a pochi euro; Palestrina: In comunità con crack e una pistola rubata, arrestato; Roma, alla stazione Termini sbarca la «Blue Punisher»: l'ecstasy colorata cinque volte più potente di quella normale; Leggi >>>

Giorgio Montanini: «Il coma mi ha salvato dalla cocaina e dal crack. Ho buttato mezzo milione di euro in droga»

(msn.com)

Ospite al podcast«Tintoria», il comico ha raccontato a cuore aperto l'inizio della dipendenza dalle droghe pesanti e la lotta per uscirne ...

Spaccia cocaina e crack: arrestato 42enne

(gazzettinonline.it)

Il momento più propizio per intervenire si è presentato dopo qualche ora di appiattamento, quando gli investigatori lo hanno visto arrivare in sella al suo scooter, un Honda SH350, e poi scendere e ...

Montanini: «Il coma mi ha salvato dalla cocaina. Ho speso mezzo milione di euro in droga per superare la morte dei miei genitori»

(ilmessaggero.it)

«Ho avuto la fortuna di andare in coma». Giorgio Montanini va dritto al punto, senza tanti giri di parole, quando gli viene chiesto di parlare della droga e dei suoi problemi ...

Cocaina e hashish in casa, arrestato un 30enne di Latina

(h24notizie.com)

Video Crack mezzo Video Crack mezzo

Nella giornata di venerdì la polizia ha tratto in arresto un 30enne originario di Latina, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di ...