ConcordatoLeo | attendiamo buone notizie

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 11.40 "Dovremmo sicuramente avere dellepositive, ci sarà necessariamente un aumento di gettito da questa operazione". Così il viceministro dell'Economia, Leo, in commissione Bilancio del Senato sul gettito del concordato preventivo biennale. Serve tempo per "elaborare tutti i dati delle dichiarazioni, consideriamo una decina di giorni". Per l'adesione, "avremmmo voluto dare più tempo ai contribuenti, ma il nostro obiettivo era vedere quali risorse abbiamo su questo per lavorare sull'Irpef", ha dichiarato Leo.