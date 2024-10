Anteprima24.it - Casa Sica, per il sindaco di Salerno: “Una storia raccapricciante”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Una: utilizza questo termine ildiVincenzo Napoli per definire quanto scoperto ieri dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni all’interno dell’Istituto europeo per gli anzianisituato nella frazione collinare del Comune capoluogo, a Cappelle.  Si tratta di una struttura privata ma il Comune diha voluto mettere a disposizione le strutture del suo assessorato alle politiche sociali per aiutare le tante famiglie che avevano i propri cari ricoverati presso ladi cura dove i carabinieri con l’Asl hanno riscontrato gravissime irregolarità : anziani che dormivano senza materassi legati alla sedia a rotelle o a letto.  I familiari spesso ignari del tutto perché incontravano i parenti direttamente nella hall e non avevano accesso alle stanze di degenza.