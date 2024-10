Ilprimatonazionale.it - Brasillach diventa polemica, ma i suoi versi sono lo sguardo negli occhi del ‘900

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott – Albert Camus scrisse che “sefosse ancora tra noi avremmo potuto giudicarlo. Invece ora è lui a giudicare noi“. Robertha visto la sua vita da poeta, giornalista, intellettuale e uomo finire il 6 febbraio del 1945. Il plotone di esecuzione che lo ha mandato all’altro mondo è stato voluto dalla mano di Charles De Gaulle non prima di aver scontato dal settembre del 1944 mesi e mesi di prigionia nel penitenziario di Fresnes.ci giudica Di lui i giudici dissero “intelligenza con il nemico” e per questo venne condannato, per aver visto nel fascismo tedesco e in quello italiano la poesia stessa del XX secolo. Non sappiamo quanto serva, nellaandata in scena a partire dalla bacheca Facebook dell’On.