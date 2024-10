Botox e ritocchini a prezzi popolari a Genova da Ruby Rubacuori. La ragazza scandalo di Berlusconi ora è imprenditrice della chirurgia estetica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’autorizzazione è arrivata dal comune di Genova il 26 aprile 2023, quattro mesi dopo la richiesta. Da quel giorno la società KGD srl del capoluogo ligure ha potuto aprire l’agognato «ambulatorio di assistenza specialistica mono specialistico per la chirurgia plastica e ricostruttiva denominato ‘Clinical Medical Beauty Genova‘» in piazza Leopardi. La struttura è consorziata al gruppo Clynic che ha una rete capillare in tutta Italia di centri di chirurgia estetica. È in questo modo che ha iniziato la sua nuova vita da imprenditrice Karima El Mahroug, ben nota alle cronache con il suo nome d’arte, Ruby Rubacuori, con cui la conobbe e la frequentò Silvio Berlusconi. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’autorizzazione è arrivata dal comune diil 26 aprile 2023, quattro mesi dopo la richiesta. Da quel giorno la società KGD srl del capoluogo ligure ha potuto aprire l’agognato «ambulatorio di assistenza specialistica mono specialistico per laplastica e ricostruttiva denominato ‘Clinical Medical Beauty‘» in piazza Leopardi. La struttura è consorziata al gruppo Clynic che ha una rete capillare in tutta Italia di centri di. È in questo modo che ha iniziato la sua nuova vita daKarima El Mahroug, ben nota alle cronache con il suo nome d’arte,, con cui la conobbe e la frequentò Silvio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:popolari a Genova da Ruby Rubacuori. La ragazza scandalo di Berlusconi ora è imprenditrice della chirurgia estetica;low cost a 20 euro, la casa deiabusivi fatti in cucina; "Mi sono rifatta le labbra dall’estetista: cosa ho rischiato per risparmiare 200 euro"; Fabrizio Corona parla deiestetici: «Faccioe voglio rimpolparmi il pene»; Selena Gomez confessa di aver fatto il; Tendenza volto da ragazza ricca; Leggi >>>

Botox: tutto ciò che c'è da sapere sulla punturina “spiana rughe”

(tgcom24.mediaset.it)

La tossina botulinica ha effetti che paiono miracolosi, ma le cautele sono d’obbligo: i consigli degli specialisti ...

Alessandro Basciano e i presunti ritocchi, l'amico: «Si è operato al setto nasale»

(msn.com)

Dopo l'ultima ospitata di Alessandro Basciano a Verissimo, sui social è scattata una serie di clamorosi insulti e commenti negativi nei suoi confronti. A far discutere è ...

Ritocchini estetici più cari: a quali interventi si aggiungerà il costo dell’imposta

(blitzquotidiano.it)

A fine 2023, il Governo ha deciso che gli interventi medico-estetici dovevano essere soggetti all’IVA, ma con delle eccezioni. A partire dal 17 dicembre 2023, con il Decreto Anticipi (poi ...

Alessandro Basciano e i presunti ritocchi, l'amico: «Si è operato al setto nasale»

(ilmattino.it)

Ma se il suo aspetto completamente diverso non è dovuto né al botox né alla chirurgia estetica, da cosa deriva? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme (anche perché Basciano tornerà in ...