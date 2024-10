Aurora: testimone, 'lui l'ha buttata giù dal balcone' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il testimone che ha dato indicazioni ritenute decisive per la morte di Aurora avrebbe detto di aver visto il ragazzo indagato buttare giù la 13enne dal balcone. Sarebbe questo che ha indotto la Procura per i minorenni che coordina le indagini dei carabinieri di Piacenza a emettere il fermo nei confronti del 15enne. Quotidiano.net - Aurora: testimone, 'lui l'ha buttata giù dal balcone' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilche ha dato indicazioni ritenute decisive per la morte diavrebbe detto di aver visto il ragazzo indagato buttare giù la 13enne dal. Sarebbe questo che ha indotto la Procura per i minorenni che coordina le indagini dei carabinieri di Piacenza a emettere il fermo nei confronti del 15enne.

Il testimone che ha dato indicazioni ritenute decisive per la morte di Aurora avrebbe detto di aver visto il ragazzo indagato buttare giù la 13enne dal balcone. (ANSA) ...

Un supertestimone sarebbe stato decisivo per il fermo del 15enne accusato di aver ucciso la fidanzata Aurora Tila, la 13enne precipitata venerdì 25 ottobre dall’ottavo piano del palazzo di Piacenza do ...

La 13enne è morta precipitando dall'ottavo piano del palazzo in cui abitava, ma per gli inquirenti non si tratterebbe di un incidente. Indagato per omicidio volontario il fidanzatino, sul quale spunta ...

Piacenza, la 13enne precipitata dal settimo piano. L'ex fidanzato di 15 anni indagato per omicidio volontario. «Tre giorni prima della tragedia aveva avuto un'emorragia e l'avevamo fatta visitare da u ...