Atletico | Uriarte riceve la prima battuta d’arresto e i soci respingono con forza la proposta di aumento dei compensi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 2024-10-30 00:25:35 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: L’Assemblea deiAtletici ha avuto il suo punto più impegnato nelladel Consiglio di Amministrazione di adeguamento delle quote “riducendo i salti che consideriamo sproporzionati”, ha spiegato il manager Gorka Cubes. L’approccio prevedeva unmaggiore per i nuovi membri e per coloro che cambiano sede. “Ha suscitato qualche polemica e non era nostra intenzione“, ha sottolineato Jon. i voti gli hanno voltato le spalle per lavolta: 448 contrari, 114 favorevoli e 22 bianche. È arrivata la presentazione del progetto seguito dall’intervento dei partneralcuni molto insoddisfatti della misura.