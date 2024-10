Assiste un familiare con deficit cognitivi, gli sottrae oltre 120mila euro: denunciato per peculato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA – Aveva l’incarico di gestire il patrimonio di un suo familiare, affetto da gravi deficit cognitivi e pertanto inabile a gestire con autonomia i propri interessi, ma l’operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Ancona lo ha portato ad essere denunciato Anconatoday.it - Assiste un familiare con deficit cognitivi, gli sottrae oltre 120mila euro: denunciato per peculato Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA – Aveva l’incarico di gestire il patrimonio di un suo, affetto da gravie pertanto inabile a gestire con autonomia i propri interessi, ma l’operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Ancona lo ha portato ad essere

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Fabriano / Sequestrati 120.000 euro sottratti a un familiare con deficit cognitivi; Giornata mondiale dell’Alzheimer: le iniziative delle Aziende sanitarie di Parma; Depressione - disforia; Alzheimer, in tanti ai banchetti in città e in provincia "Una rete capillare per i disturbi cognitivi"; Assistenza familiare per non autosufficienti, il bando per accedere ai contributi; Alzheimer: prendersi cura anche del caregiver, la "vittima nascosta" della malattia; Leggi >>>

Demenza. La ‘resistenza’ è familiare e dipende dalla proteina C-reattiva

(quotidianosanita.it)

16 AGO - La ‘resistenza’ alla demenza potrebbe essere familiare: ecco quanto scoperto ... hanno minori possibilità di sviluppare deficit cognitivi in vecchiaia. Per lo studio, i ricercatori ...

Valutazione e Riabilitazione neuropsicologica

(stateofmind.it)

Una visita neuropsicologica è costituita da varie fasi e include una prima parte di colloquio clinico-neuropsicologico, una seconda parte di somministrazione di test neuropsicologici, una terza parte ...

Decadimento cognitivo e riabilitazione uditiva: una combinazione indispensabile per la salute

(msn.com)

Numerosi studi dimostrano come l’ipoacusia possa accelerare l’insorgenza di deficit ... con amici e familiari, un comportamento che aggrava ulteriormente il declino cognitivo.

Il ‘caregiving’ è donna: l’86% assiste familiari ammalati. E una su 3 non riceve aiuti. Ecco il Libro Bianco 2018 di Onda

(quotidianosanita.it)

L’Università degli Studi di Milano ha infatti organizzato dal 2005 un corso di formazione per assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche avanzate, contribuendo in modo ...