Arrivano le paline intelligenti con vocalizzatore alle fermate dei mezzi pubblici (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Venticinque paline intelligenti Axentia con vocalizzatore sono state installate nei giorni scorsi in altrettante fermate del trasporto pubblico locale distribuite nella provincia riminese. I dispositivi di nuova generazione fanno parte di un lotto di 50 destinati sul territorio romagnolo Riminitoday.it - Arrivano le paline intelligenti con vocalizzatore alle fermate dei mezzi pubblici Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) VenticinqueAxentia consono state installate nei giorni scorsi in altrettantedel trasporto pubblico locale distribuite nella provincia riminese. I dispositivi di nuova generazione fanno parte di un lotto di 50 destinati sul territorio romagnolo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Arrivano le paline intelligenti con vocalizzatore alle fermate dei mezzi pubblici; CESENA: Arrivano le paline con vocalizzatore alla fermata | FOTO; Rimini, Start Romagna: alle fermate arrivano le paline intelligenti Axentia; A Brescia arrivano nuove paline di fermata smart per una comunicazione completa ed efficace; Alle fermate degli autobus arrivano le paline parlanti per aiutare le persone con difficoltà visive; Nuove paline smart alle fermate dei bus: investimento da 400mila euro; Leggi >>>

Rimini, Start Romagna: alle fermate arrivano le paline intelligenti Axentia

(chiamamicitta.it)

Venticinque paline intelligenti Axentia con vocalizzatore sono state installate nei giorni scorsi in altrettante fermate del trasporto pubblico locale distribuite nella provincia riminese. I dispositi ...

Tpl: paline intelligenti per aiutare i non vedenti

(nove.firenze.it)

Il Comune di Firenze ha infatti destinato quasi 350mila euro per un miglioramento del sistema di paline intelligenti. Si tratta di fondi residui di un finanziamento a suo tempo concesso dal ...

Migliori ciabatte multipresa (novembre 2024)

(tomshw.it)

Dopo aver analizzato diverse ciabatte multipresa presenti sul mercato, si osserva che la potenza supportata inizia generalmente da un minimo di 2000W per i modelli più semplici, arrivando fino a ...

Arrivano i dollari 1957

(movieplayer.it)

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma ...