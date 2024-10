Ilgiorno.it - Addio all’ex stazione della funivia. Il Comune incassa 120mila euro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’immobileexdi arrivoexCampodolcino/Valle di Lei è stato venduto daldi Piuro per 102.000. Era stato inserito nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni d’immobili facente parte del patrimonio comunale di Piuro per l’anno 2024. Lo stabile era stato costruito alla fine degli anni ’50 per poter trasportare persone e materiale in quota per la costruzionedigaValle di Lei. La lungimiranza dell’amministrazione comunale di Piuro a guida Omar Iacomella ha permesso infatti di vendere la struttura tramite un’asta pubblica alla quale hanno partecipato tre potenziali acquirenti che, nei termini stabiliti, hanno consegnato la loro offerta in busta chiusa. E dal punto di vista economico è stato un bell’affare per ildi Piuro, perché la base d’asta era di 26.000e l’offerta vincente è stata di 102.000