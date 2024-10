Lettera43.it - Vittorio Di Trapani, il presidente della Fnsi che pensa di essere ancora all’Usigrai

(Di martedì 29 ottobre 2024) Rai, di tutto e di più. Viene in mente questo vecchio slogantivù pubblica nel vedere gli interventi diDi. Per chi non lo conoscesse, Diè un giornalista di RaiNews da anni impegnato in attività sindacale. Dopo un passaggio a Stampa Romana, dal 2012 al 2021 è stato segretario dell’Usigrai, il potente sindacato dei giornalisti Rai, schierato per la stragrande maggioranza a sinistra. Nel corso degli anni sono state tante le sue battaglie, anche nobili, in difesa dei giornalisti interni, per il cosiddetto giusto contratto, a favorelotta al precariato e, di conseguenza, contro l’utilizzo di personale esterno.