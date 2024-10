Thesocialpost.it - Via libera Ue ai nuovi dazi sulle auto elettriche made in Cina: Audi chiude la fabbrica di Bruxelles a febbraio

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Commissione europea ha annunciato l’introduzione definitiva disupplementari che possono arrivare fino al 35,3%importazioni di veicoli elettrici provenienti dalla, a seguito dei massicci sussidi concessi da Pechino. Questa informazione è contenuta nel regolamento che è stato pubblicato oggi dall’Unione Europea. La decisione verrà ufficialmente comunicata domani sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, e ientreranno in vigore dal 31 ottobre. Tuttavia,si riserva la possibilità di negoziare un compromesso con lanelle settimane a venire.Leggi anche: Matilde Lorenzi, l’appello del padre Adolfo: “Più fondi per la sicurezza delle piste” Le tariffe fissate dalla Commissione si collocano al 17% per il costruttore Byd, al 18,8% per Geely e al 35,3% per Saic. Tesla, sottoposta a esame specifico, avrà uno del 7,8%.