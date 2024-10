Usa 2024, oltre 200mila disdette al Washington Post dopo il mancato endorsement (Di martedì 29 ottobre 2024) Più di 200.000 persone hanno disdetto l’abbonamento al Washington Post da quando il quotidiano ha annunciato la sua decisione la scorsa settimana di non sostenere un candidato alla presidenza. Lo riferisce Npr, citando “due persone del giornale a conoscenza di questioni interne”. Il Post ha avuto più di 2,5 milioni di abbonati l’anno scorso, la maggior parte dei quali digitali, il che lo rende il terzo giornale per diffusione dopo il New York Times e il Wall Street Journal. La redazione aveva preparato l’endorsement per la democratica Kamala Harris prima di annunciare, venerdì, che avrebbe lasciato ai lettori la decisione di farsi una propria opinione. L’ex direttore in pensione del Post, Marty Baron, ha denunciato la decisione di non schierarsi definendola “codardia, con la democrazia come vittima”. Lapresse.it - Usa 2024, oltre 200mila disdette al Washington Post dopo il mancato endorsement Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Più di 200.000 persone hanno disdetto l’abbonamento alda quando il quotidiano ha annunciato la sua decisione la scorsa settimana di non sostenere un candidato alla presidenza. Lo riferisce Npr, citando “due persone del giornale a conoscenza di questioni interne”. Ilha avuto più di 2,5 milioni di abbonati l’anno scorso, la maggior parte dei quali digitali, il che lo rende il terzo giornale per diffusioneil New York Times e il Wall Street Journal. La redazione aveva preparato l’per la democratica Kamala Harris prima di annunciare, venerdì, che avrebbe lasciato ai lettori la decisione di farsi una propria opinione. L’ex direttore in pensione del, Marty Baron, ha denunciato la decisione di non schierarsi definendola “codardia, con la democrazia come vittima”.

