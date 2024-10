Tredicenne morta a Piacenza, l’autopsia: “Trauma compatibile con caduta” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' compatibile con una caduta il grosso Trauma cranico, riportato da Aurora, la 13enne precipitata dal tetto di un palazzo a Piacenza nella giornata i venerdì scorso, 25 ottobre. È questo uno dei particolari, emersi durante l'autopsia sul corpo della giovane vittima, svolta oggi a Pavia alla presenza dei consulenti di parte, ossia L'articolo Tredicenne morta a Piacenza, l’autopsia: “Trauma compatibile con caduta” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'con unail grossocranico, riportato da Aurora, la 13enne precipitata dal tetto di un palazzo anella giornata i venerdì scorso, 25 ottobre. È questo uno dei particolari, emersi durante l'autopsia sul corpo della giovane vittima, svolta oggi a Pavia alla presenza dei consulenti di parte, ossia L'articolo: “con” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

