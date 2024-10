Tragedia a Ravenna: ragazzo muore in un incidente tra quattro mezzi (Di martedì 29 ottobre 2024) Ravenna, 29 ottobre 2024 – L’ennesima Tragedia sulle strade è avvenuta alle 5 di questa mattina. In un incidente stradale che ha coinvolto quattro automezzi ha perso la vita un ragazzo. Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida di un’utilitaria sul Dismano quando, sul ponte di Casemurate dopo la via Bagnolo Salara, ha tamponato un'Opel Mokka scontrandosi poi frontalmente contro due furgoni che provenivano in senso opposto. L'urto è stato molto violento, subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati i mezzi del 118, la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ma per il ragazzo purtroppo non c'era più nulla da fare. Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Ravenna: ragazzo muore in un incidente tra quattro mezzi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – L’ennesimasulle strade è avvenuta alle 5 di questa mattina. In unstradale che ha coinvoltoautoha perso la vita un. Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida di un’utilitaria sul Dismano quando, sul ponte di Casemurate dopo la via Bagnolo Salara, ha tamponato un'Opel Mokka scontrandosi poi frontalmente contro due furgoni che provenivano in senso opposto. L'urto è stato molto violento, subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati idel 118, la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ma per ilpurtroppo non c'era più nulla da fare.

