Traffico Roma del 29-10-2024 ore 13:30 (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori su via Foro Italico con restringimento di carreggiata tra via Salaria e Tor di Quinto nelle due direzioni questa notte e domani notte lo stesso tratto sarà chiuso al Traffico dalle 22 alle 6 sia verso Stadio Olimpico che in direzione San Giovanni durante la chiusura deviata la linea bus 69 si lavora alle notte anche sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dalle 22 di questa sera chiude la galleria Pittaluga nelle due direzioni fino alle 6 di domani mattina questa chiusura notturna si ripeterà tutte le notti fino al 31 ottobre e lavori notturni anche in Viale Trastevere chiusa tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina il Traffico verrà deviato sulla corsia del tram fino al 3 novembre in occasione della commemorazione ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via Foro Italico con restringimento di carreggiata tra via Salaria e Tor di Quinto nelle due direzioni questa notte e domani notte lo stesso tratto sarà chiuso aldalle 22 alle 6 sia verso Stadio Olimpico che in direzione San Giovanni durante la chiusura deviata la linea bus 69 si lavora alle notte anche sul tratto Urbano della A24Teramo dalle 22 di questa sera chiude la galleria Pittaluga nelle due direzioni fino alle 6 di domani mattina questa chiusura notturna si ripeterà tutte le notti fino al 31 ottobre e lavori notturni anche in Viale Trastevere chiusa tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina ilverrà deviato sulla corsia del tram fino al 3 novembre in occasione della commemorazione ...

