Torna anche quest'anno il "Villaggio degli eroi" per la festa delle forze armate a Montesilvano

anche quest'anno l'amministrazione comunale di Montesilvano ha deciso di rendere omaggio alle forze armate in occasione della festa dell'unità nazionale del 4 novembre con il "Villaggio degtli eroi". Appuntamento dalle 9 nel piazzale antistante il Pala Dean Martin. Alle 12 prevista una cerimonia

