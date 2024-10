Tvzap.it - Tonno in scatola, l’inquietante scoperta degli esperti: cosa trovano dentro

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Molte volte vi sarà capitato di non avere tempo per cucinare e la vostra scelta sarà ricaduta su una scatoletta di. Un rapporto pubblicato di recente dalle ONG Bloom e Foodwatch, però, potrebbe ridimensionare l’uso eccessivo delin. Quello che è stato scoperto, infatti, è veramente agghiacciante. (Continua) Leggi anche: Attenzione a questoin, non mettetelo sulle vostre tavole: cos’hanno scoperto Leggi anche: Allerta alimentare: ritirato dal commercio questo prodotto tra i surgelati. Il comunicato poco fain, come viene preparato Il consumo delinè largamente diffuso in tutto il mondo. È un prodotto ricavato dalle operazioni di taglio, cottura in acqua con aggiunta di sale e aromi, sgocciolamento e sterilizzazione del muscolo del pesce.