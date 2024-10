Calciomercato.it - “Thiago Motta lo vuole a gennaio”: non è il sostituto di Bremer

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Juventus alla ricerca di un difensore sul mercato, il profilo richiesto da: ma non si tratta deldiDopo la gara con l’Inter a San Siro, la Juventus ha restituito una immagine di grande forza e talento, riuscendo in una rimonta difficilissima e siglando un 4-4 che farà epoca nel calcio italiano. Per i bianconeri, potrebbe essere una gara da svolta, in questa stagione, ma la sfida con i nerazzurri ha anche fatto emergere alcune problematiche da non sottovalutare. “lo”: non è ildi– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) E’ una Juventus che dopo il grande inizio di stagione a livello difensivo inizia a subire qualche gol di troppo. In questo, sta incidendo, inevitabilmente, l’infortunio di, che ha tolto alla compagine diun leader su cui appoggiarsi.