Uominiedonnenews.it - The Family, Anticipazioni Puntate dal 4 all’8 Novembre 2024: Devin Ferita In Un Attentato!

Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Thedal 4: Ilyas fa una nuova mossa, organizzando uncontro i Soykan durante la festa di Capodanno. Èa rimanere gravemente! Theprosegue e, nel corso della settimana dal 4, purtroppotornerà al centro dell’attenzione per un avvenimento tragico. Infatti la ragazza verrà colpita da unre durante la festa di Capodanno. Apparirà chiaro fin da subito che il mandante di questo nuovoè Ilyas. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The: dove eravamo rimasti? Dopo il viaggio per realizzare gli ultimi desideri di Seher, viene organizzata dai Soykan anche una cena di compleanno in onore dell’anziana signora.