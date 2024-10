Anteprima24.it - Suicidi in carcere, il 2024 uno degli anni più neri

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn Italia, nel, si sono finora suicidati almeno 78 carcerati (di cui uno detenuto in un Cpr), contro i 70 del 2023 e gli 85 del 2022. In Emilia-Romagna si contano sette, a poca distanza dai nove del 2005. Negli ultimi 22, nella regione, si sono tolte la vita ottanta persone. Numeri che rischiano di sottostimare il fenomeno, per il responsabile dell’Osservatoriodell’Unione camere penali Gianpaolo Catanzariti: “Suinon esistono dati ufficiali, riteniamo che la stima di 78 sia in difetto rispetto al numero reale. Le morti per altre cause sono 114?. In generale, i numeri sono “la spia di un fallimento del sistema” testimoniato anche da altri fattori come il sovraffollamento e i dati sulla recidiva.