Gaeta.it - Sequestro di esplosivi a Casal di Principe: carabinieri trovano 65 chili di ordigni in un garage

Un'operazione deiha rivelato un grave episodio di detenzione di materiale esplosivo adi, in provincia di Caserta. Gli agenti, operando in sinergia e raccogliendo informazioni sulla vendita di botti e petardi in preparazione per il Capodanno, hanno trovato un ingente quantitativo diin undi una villetta residenziale. Questo intervento mette in luce il crescente allerta su un fenomeno che può mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. La scoperta in undiIl rinvenimento è avvenuto in via Pisa, un'area a 400 metri dal parco Arcobaleno e nelle immediate vicinanze del museo "Casa Don Diana". Qui, idi Qualiano si erano attivati in risposta ai sospetti circolanti nella comunità riguardo a un giovane di 18 anni, noto ma senza precedenti penali, che risiedeva nella zona.