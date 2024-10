Salernitana-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Salernitana-Cesena, match dello stadio Arechi valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli uomini guidati da Giovanni Martusciello, tra alti e bassi, stanno provando a trovare la loro dimensione nel torneo cadetto e hanno intenzione di vincere per restare a contatto con la zona playoff. Salernitana-Cesena, come seguire il match La formazione bianconera di Michele Mignani, dal suo canto, nonostante sia una neo-promossa sta ben figurando e vuole continuare a stupire scalando la classifica. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Arechi valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini guidati da Giovanni Martusciello, tra alti e bassi, stanno provando a trovare la loro dimensione nel torneo cadetto e hanno intenzione di vincere per restare a contatto con la zona playoff., come seguire il match La formazione bianconera di Michele Mignani, dal suo canto, nonostante sia una neo-promossa sta ben figurando e vuole continuare a stupire scalando la classifica. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

Giovanni Martusciello, allenatore della Salernitana, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Cesena Giovanni Martusciello, allenatore della Salernitana, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del ...

Vincere per ritrovare serenità, equilibrio, orizzonte. "Per dimostrare - dice l'allenatore Martusciello dopo aver ribadito di non guardare alla classifica da playout - che la nostra idea di calcio si poggia su basi solide". Dopo il tonfo di ...

Visualizzazioni: 148 Salernitana-Cesena, valida per la 11° giornata del campionato di Serie B 2024/2025, si disputerà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Arechi. La Salernitana, at ...

