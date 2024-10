Anteprima24.it - Saiello (M5S): “Dissesto idrogeologico, la Regione garantisca la sicurezza dei campani”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’approssimarsi della stagione invernale si manifesta, nella nostra, lo spettro del. Ina il grado di criticità è notevolmente più elevato di quello nazionale. Circa il 60% del territorio regionale è esposto alle conseguenze dei fenomeni atmosferici, in particolar modo le isole di Ischia, Capri e Procida. Laa presenta il più alto numero di edifici a rischio frane in area di pericolosità molto elevata (oltre 330 mila) e il pericolo di frane è elevato o molto elevato nel 19,6% del territorio regionale, a fronte dell’8% nazionale. Solo nell’ultimo mese un grave smottamento si è verificato sulla spiaggia di Marina Grande a Capri e un nubifragio ha colpito diverse strade di Ischia Porto, trasformate in veri e propri fiumi.