Rory Gilmore, il “topolino di biblioteca” più famoso delle serie TV (Di martedì 29 ottobre 2024) Quando si tratta di Gilmore Girls (in italiano Una Mamma per Amica), il pensiero va immediatamente a Lorelai, quasi sempre con una tazza di caffè fumante tra le mani, e a sua figlia Rory, costantemente accompagnata da un libro. Seduta sotto un albero, appoggiata al tronco, oppure accucciata sul suo letto; o ancora in strada, sull’autobus, durante le famose cene da Richard ed Emily. Non ce ne vogliano Lane Kim o Paris Geller, ma l’amica più fedele della ragazza dagli occhioni azzurri è la letteratura. Creata da Amy Sherman-Palladino e interpretata da Lauren Graham (Lorelai Gilmore) e Alexis Bledel (Rory Gilmore), GG è un cult in tutto il mondo, e fa parte di quella schiera di “comfort series” che ogni tanto si ha il desiderio di rivedere. Metropolitanmagazine.it - Rory Gilmore, il “topolino di biblioteca” più famoso delle serie TV Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Quando si tratta diGirls (in italiano Una Mamma per Amica), il pensiero va immediatamente a Lorelai, quasi sempre con una tazza di caffè fumante tra le mani, e a sua figlia, costantemente accompagnata da un libro. Seduta sotto un albero, appoggiata al tronco, oppure accucciata sul suo letto; o ancora in strada, sull’autobus, durante le famose cene da Richard ed Emily. Non ce ne vogliano Lane Kim o Paris Geller, ma l’amica più fedele della ragazza dagli occhioni azzurri è la letteratura. Creata da Amy Sherman-Palladino e interpretata da Lauren Graham (Lorelai) e Alexis Bledel (), GG è un cult in tutto il mondo, e fa parte di quella schiera di “comforts” che ogni tanto si ha il desiderio di rivedere.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il trend ha permesso a molti utenti delle nuove generazioni di riscoprire - per esempio - Rory Gilmore - protagonista di Una mamma per amica. Ma anche la più colorata Francesca Cacace de La Tata

(Iodonna.it)

C’è un trend che in questi ultimi giorni sta popolando i social di tutto il mondo, TikTok in primis. Dall’inizio di agosto, infatti, non è inusuale trovare sui social attori, creator, artisti che si definiscono very demure. Ma che cosa significa ...

La Biblioteca di Topolino

(fantascienza.com)

Questo sito non è un negozio: è un catalogo di tutti i testi di genere fantastico pubblicati in Italia fino al 2011. Anche se a volta è presente l’indicazione del prezzo, essa è solo a titolo ...

Nuovi concorsi pubblici per bibliotecari in Italia, Bandi aperti

(ticonsiglio.com)

Sono aperti nuovi concorsi pubblici per bibliotecari in Italia per i quali è possibile presentare domanda di ammissione. Si tratta di interessanti opportunità di lavoro statale per coloro che ...

Lavoro Biblioteca: Cooperativa tempo libero assume personale

(ticonsiglio.com)

Sarà inoltre considerato titolo preferenziale il possesso della Laurea in conservazione dei beni culturali / biblioteconomia / archivistica e l’aver seguito corsi per bibliotecari con rilascio ...

Napoli, “Topolino” al balcone una star in tv: “Ma ora abbasso i decibel”. E rivela: “Il boss Giuliano scrisse una canzone per me”

(napoli.repubblica.it)

«Professore Topolino», lo contatta Giuseppe Cruciani al telefono in diretta radiofonica a La Zanzara. E Rai 1 con “La Vita in diretta” sguinzaglia l’inviata sotto il “balcone della ...