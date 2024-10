Ilnapolista.it - Politano: «Veniamo da primi in classifica e dobbiamo dimostrare di meritarlo»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’attaccante del Napoli, Matteo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio di Milan-Napoli Le parole diCome stai? «È sempre bello venire in questo stadio e giocare questo tipo di partite. Oggi cidaindi meritarci quel posto» Due anni fa avente vinto col tuo gol e poi avete fatto una cavalcata pazzesca «Sicuramente ci darebbe la spinta in più per le prossime partite, ma sappiamo che il campionato è ancora lungo e ci sono tante sudare del nostro livello. Sicuramente oggi sarebbe un bel tassello da mettere in più» L’assenza di Theo? «È più un vantaggio perché conosciamo le sue qualità.