Liberoquotidiano.it - "Pino Daniele dormiva nei giardinetti": Tullio De Piscopo, "per scrivere certe cose devi morire di fame"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un contributo inestimabile alla canzone italiana. Con queste parole la giuria del Premio Tenco tenutosi nei giorni scorsi a Sanremo ha voluto rendere omaggio alla grande carriera diDe. Batterista, cantautore e divulgatore della grande musica italiana vista da una orgogliosa prospettiva partenopea. Sempre nella Città dei Fiori, Deha incontrato oltre 1200 studenti per raccontare in una masterclass (a cura di Marika Amoretti con Fausta Vetere, Carmine Aymone e Stefano Senardi). il suo percorso artistico e umano nel quale, tra i tanti grandi coi quali ha collaborato, ha avuto un posto speciale proprio. «La standing ovation dell'Ariston è stata meravigliosa» racconta il maestro 78enne a Libero. «Il premio era per I suoni della canzone, cioè tutto quello che sta intorno alla canzone.