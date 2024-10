Ilrestodelcarlino.it - Pezzanesi: "L'amministrazione non vuole ricostruire le case di via Proietti, fatto grave"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tolentino, 29 ottobre 2024 - “In una riunione dello scorso 9 settembre, in cui erano presenti tra gli altri anche il presidente Erap Saturnino Di Ruscio e il commissario Guido Castelli, è emersa l’ipotesi, su richiesta dell’comunale di Tolentino, di non voleri 48 appartamenti danneggiati dal sisma in via. Ungravissimo”. A sollevare la questione è l’ex sindaco Giuseppe, che interviene su questepopolari, inagibili dal terremoto 2016 e ancora in fase di stallo; dovevano essere abbattute e ricostruite.invece dice di essere venuto a conoscenza delche l’vorrebbe solo abbatterle (lasciando uno spazio a servizio del quartiere) e che abbia proposto all’Erap di comprare i 48 alloggi di piazzale Battaglia.