Per una volta nessuno vuole che Balotelli cambi

(Di martedì 29 ottobre 2024) E cosìsta tornando in Serie A. Dopo aver provato per un anno intero a imbucarsi nelle convocazioni per lo scorso Europeo - “Se sto bene sono ancora l’attaccante italiano più forte” - ed essere rimasto senza squadra, sono bastate due cessioni escorianti (Gudmunsson e Retegui) e quattro infortuni più o meno gravi in attacco (Malinovskyi, Messias, Ekuban e Vitinha), oltre a una situazione di classifica drammatica (terzultimo posto, con solo il Lecce ad aver segnato meno gol in campionato) affinché una squadra di Serie A si dicesse perché no, in fondo peggio di cosìnon sarebbe d’accordo con questa versione, ma è più o meno è questo il discorso che ha fatto Gilardino in conferenza stampa dopo il tre a zero subito domenica con la Lazio, quando ha messo le mani avanti dicendo che Mario «non risolve da solo i problemi del Genoa».