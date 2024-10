Pagelle Milan-Napoli 0-2: voti e tabellino Serie A 2024/2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Kvaratskhelia e Lukaku i migliori, ma anche McTominay e Anguissa fanno un figurone. Sono in sintesi le Pagelle di Milan-Napoli 0-2, match della decima giornata di Serie A. La società partenopea blinda la vetta e sale a 25 punti in classifica. HIGHLIGHTS La squadra di Conte trova l’1-0 al quinto minuto di gioco: Anguissa pesca Lukaku, che vince il duello con Pavlovic e batte Maignan sul primo palo. I rossoneri reagiscono e si rendono pericolosi con Musah e Chukwueze, ma il Napoli si salva. E nel finale del primo tempo il Napoli segna anche il 2-0 con una grande azione personale di Kvaratskhelia, che si accentra dalla sinistra e lascia partire un tiro che sorprende Maignan. Ad inizio ripresa il Milan accorcia le distanze con un colpo di testa di Morata, ma il Var ravvisa un fuorigioco. Milan (4-2-3-1): Maignan 5; E. Royal 5.5 (62? Pulisic 6), Thiaw 5.5, Pavlovi? 5, Terracciano 5. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Kvaratskhelia e Lukaku i migliori, ma anche McTominay e Anguissa fanno un figurone. Sono in sintesi ledi0-2, match della decima giornata diA. La società partenopea blinda la vetta e sale a 25 punti in classifica. HIGHLIGHTS La squadra di Conte trova l’1-0 al quinto minuto di gioco: Anguissa pesca Lukaku, che vince il duello con Pavlovic e batte Maignan sul primo palo. I rossoneri reagiscono e si rendono pericolosi con Musah e Chukwueze, ma ilsi salva. E nel finale del primo tempo ilsegna anche il 2-0 con una grande azione personale di Kvaratskhelia, che si accentra dalla sinistra e lascia partire un tiro che sorprende Maignan. Ad inizio ripresa ilaccorcia le distanze con un colpo di testa di Morata, ma il Var ravvisa un fuorigioco.(4-2-3-1): Maignan 5; E. Royal 5.5 (62? Pulisic 6), Thiaw 5.5, Pavlovi? 5, Terracciano 5.

