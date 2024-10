Lanazione.it - Ospedale, ufficio reclami. Attese e scarsa chiarezza sono i "malanni cronici"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tra il 2023 ed il 2024, i nove volontari del Tribunale del malato hanno ricevuto circa 1500 segnalazioni sia per telefono che fisicamente agli sportelli del Santa Chiara e di Cisanello. Nel 2023, così come nel 2024, la voce grossa e spesso arrabbiata, la fanno le lamentele circa le liste di attesa estenuanti; l’anno scorsostate ben 350 le proteste per quella visita che non arriva mai. "Nel caso di liste di attesa che vanno oltre la tempistica legale, noi segnaliamo alla Asl o alla Aoup e queste persone vengono "prese in carico" dalle aziende, per arrivare fino all’utilizzo della intramoenia": dice Daniela Puccini presidente del Tribunale.