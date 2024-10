Orban si congratula con Sogno Georgiano per non aver permesso al Paese di diventare una “seconda Ucraina” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il primo ministro ungherese Viktor Orban vola in Georgia e si congratula con il partito Sogno Georgiano per non aver permesso al Paese di diventare una “seconda Ucraina”. Orban si congratula con Sogno Georgiano Il primo ministro ungherese Viktor Orban si è congratulato con il partito Sogno Georgiano per la controversa vittoria elettorale e per Periodicodaily.com - Orban si congratula con Sogno Georgiano per non aver permesso al Paese di diventare una “seconda Ucraina” Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Il primo ministro ungherese Viktorvola in Georgia e sicon il partitoper nonaldiuna “”.siconIl primo ministro ungherese Viktorsi èto con il partitoper la controversa vittoria elettorale e per

