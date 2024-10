Lapresse.it - Nba, infortunio per Stephen Curry: ecco quando tornerà a giocare

(Di martedì 29 ottobre 2024)salterà almeno le prossime due partite dei Golden State Warriors per unalla caviglia rimediato nel corso della partita persa contro i Los Angeles Clippers.si è sottoposto a una risonanza magnetica che non ha evidenziato gravi lesioni, ma uno stiramento del peroneo sinistro. La squadra ha dichiarato che il giocatore verrà rivalutato venerdì. Oggi e domani Golden State giocherà due partite consecutive in casa contro i New Orleans Pelicans. La prossima partita, dopo che le condizioni disaranno rivalutate, sarà sabato a Houston., l’Durante la gara contro i Los Angeles Clippersè uscito definitivamente a poco meno di 8 minuti dalla fine del quarto quarto del match poi perso per 112-104.