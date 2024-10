Muore in un incidente William Colli, dirigente cooperativo ed ex sindaco di Sant’Ilario (Di martedì 29 ottobre 2024) Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 – Lutto nel centrosinistra emiliano. William Colli, 78 anni, ex dirigente cooperativo di primissimo piano e storico sindaco di Sant’Ilario, tuttora tra i più attivi animatori politici della Val d’Enza, è deceduto in un tragico incidente oggi attorno alle ore 15 lungo la Via Emilia, tra la frazione santilariese di Calerno e Villa Gaida di Reggio Emilia. Era al volante della sua vettura quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato frontalmente contro un camion che procedeva lentamente in direzione opposta. Immediati i soccorsi da parte di lavoratori di un’azienda il cui ingresso si trova proprio all’altezza del luogo del sinistro. Purtroppo l’anziano politico era già deceduto. Ilrestodelcarlino.it - Muore in un incidente William Colli, dirigente cooperativo ed ex sindaco di Sant’Ilario Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 – Lutto nel centrosinistra emiliano., 78 anni, exdi primissimo piano e storicodi, tuttora tra i più attivi animatori politici della Val d’Enza, è deceduto in un tragicooggi attorno alle ore 15 lungo la Via Emilia, tra la frazione santilariese di Calerno e Villa Gaida di Reggio Emilia. Era al volante della sua vettura quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato frontalmente contro un camion che procedeva lentamente in direzione opposta. Immediati i soccorsi da parte di lavoratori di un’azienda il cui ingresso si trova proprio all’altezza del luogo del sinistro. Purtroppo l’anziano politico era già deceduto.

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale sulla Statale 9, nel tratto reggiano della via Emilia all'altezza di Calerno di Sant'Ilario d'Enza, nel primo pomeriggio di oggi. (ANSA) ...

