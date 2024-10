Iltempo.it - Movimenti al ribasso dei listini. I marchi che riducono il costo alla pompa di benzina

(Di martedì 29 ottobre 2024) Quotazioni petrolifere in forte calo a inizio settimana.alsuidei prezzi consigliati. Ferme le medie dei prezzi dei carburanti praticati. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della. Stessa mossa per IP.   Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,765 euro/litro (invariato, compagnie 1,772, pompe bianche 1,750), diesel self service a 1,642 euro/litro (invariato, compagnie 1,648, pompe bianche 1,629).