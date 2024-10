Lanazione.it - Motivi di sicurezza. Skatepark smontato

(Di martedì 29 ottobre 2024) Uno spazio di aggregazione per fare sport e per trascorrere momenti in compagnia, questo lo scopo iniziale dellonel Parco Centrale. Un luogo importante per la socialità giovanile e il divertimento condiviso ma che purtroppo si è dimostrato non all’altezza delle aspettative in termini di. A fare luce sulla situazione il presidente dell’associazione Asd Balance, che ha ringraziato tutti i volontari che hannola struttura per evitare nuovi pericoli ai giovani skater. "A nome dell’Asd Balance e di tutta la comunità degli appassionati di skate – dice Maciej Vella –, voglio esprimere un sincero ringraziamento al gruppo di genitori volontari che con grande senso di responsabilità e dedizione, hanno scelto di intervenire per il bene di tutti gli utenti del nostro