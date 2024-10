Milan, rimpianto Durán: il bomber dell’Aston Villa incanta l’Europa | VIDEO (Di martedì 29 ottobre 2024) Jhon Durán, classe 2003, attaccante colombiano dell'Aston Villa, era finito nel mirino del Milan nelle ultime sessioni di calciomercato La rivelazione di questo inizio di stagione nei principali campionati europei porta la maglia numero 9 e gioca in Premier League. Si chiama Jhon Durán, attaccante colombiano classe 2003 che con l'Aston Villa sta stupendo tutti. Caratteristica principale: entra dalla panchina e segna sempre. Ecco, in questo VIDEO di 'GazzettaTV', il suo ritratto: è stato accostato anche al Milan nelle ultime sessioni di calciomercato Pianetamilan.it - Milan, rimpianto Durán: il bomber dell’Aston Villa incanta l’Europa | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Jhon, classe 2003, attaccante colombiano dell'Aston, era finito nel mirino delnelle ultime sessioni di calciomercato La rivelazione di questo inizio di stagione nei principali campionati europei porta la maglia numero 9 e gioca in Premier League. Si chiama Jhon, attaccante colombiano classe 2003 che con l'Astonsta stupendo tutti. Caratteristica principale: entra dalla panchina e segna sempre. Ecco, in questodi 'GazzettaTV', il suo ritratto: è stato accostato anche alnelle ultime sessioni di calciomercato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazzo di 22 anni accoltellato durante una rapina nella notte a Milano : soccorso in codice rosso

(Fanpage.it)

Nella notte in via Stamira D'Ancona a Milano un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato durante una rapina. Si trova ora in ospedale: non dovrebbe essere in pericolo di vita.Continua a leggere

Quelle gastrointestinali sono tra le patologie più diffuse in Italia. Come mantenere quindi in salute l'intestino e prevenire le malattie più comuni? Lo abbiamo chiesto a Mario Bianchetti - uno degli specialisti che saranno presenti durante le due giornate di prevenzione e consulti gratuiti organizzate a Milano dal Gruppo MultiMedica

(Iodonna.it)

Prendersi cura della salute dell’intestino, si sa, è la regola numero uno per prevenire il rischio di malattie a carico di quello che è ormai considerato il nostro ‘secondo cervello’. Tuttavia, se negli ultimi anni è cresciuto molto l’interesse ...