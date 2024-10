Tvplay.it - Milan, l’annuncio che tutti aspettavano: tifosi in estasi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arriva l’importantissimo annuncio in casa rossonera: ipossono tirare un sospiro di sollievo, il futuro è più roseo del previsto. Ildopo il rinvio della partita contro il Bologna è pronto a tornare in campo sfidando il Napoli di Antonio Conte, in quella che certamente è la partita clou della giornata. Un match che, al di là della classifica e dei punti in palio, è sempre foriero di grande fascino. Nonostante l’asterisco accanto al punteggio in classifica, per ilsarà importante fare risultato, al fine di evitare di restare già troppo staccato dal vertice.chein(ANSA) TvPlay.itFuori dal campo però irossoneri possono già esultare. Logicamente non per dei risultati sportivi, ma per dei risultati di bilancio che comunque indirettamente concorrono ai risultati sportivi.