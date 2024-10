Lettera43.it - Mediobanca conclude con successo l’emissione di un senior preferred bond da 500 milioni di euro

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha concluso conil collocamento di un nuovocon durata di long di sei anni (in scadenza a gennaio 2031) e opzione call dopo il quinto, per un ammontare complessivo di 500di. Ilha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (115 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 85 bps. Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini superiori a 1,9 miliardi di, per un valore di quasi quattro volte l’ammontare obiettivo di 500. Il 64 per cento degli ordini è arrivato dall’estero Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 3 per cento e rappresenta perla seconda emissione pubblica rivolta ad investitori istituzionali eseguita nel corso dell’esercizio 2024-25, nonché la quinta da inizio 2024.