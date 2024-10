Ilrestodelcarlino.it - Max Cimatti racconta la rivoluzione dei Beatles

(Di martedì 29 ottobre 2024) Maxtorna a Cesena con la mini rassegna "Racconti d’Autunno" promossa dal Cine Teatro Victor a San Vittore di Cesena, con il contributo di Manuela Gori e Rubiconda Eventi. Tre spettacoli autunnali che danno un assaggio dell’ampio repertorio di narrazioni teatrali cheha nel suo repertorio, in questo caso in collaborazione con Martin Navello, che si occuperà dell’accompagnamento musicale. La prima narrazione, domani alle 21, sarà dedicata a "The", uno dei gruppi musicali storici e rivoluzionari non solo in ambito musicale, ma anche del costume e della società.