Lukaku-Kvaratskhelia il Napoli espugna San Siro col 7 clean sheet | Milan ko con tanti assenti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Uncon classe, fiducia e autostima. Uncone una qualità in questo momento inferiore a quella degli uomini di Conte. Il risultato a Sanè uno 0-2 che premia i partenopei, sempre più primi in classifica con 25 punti che rappresentano l’ennesimo segnale di forza alle inseguitrici: l’Inter (18) dovrà rispondere ad Empoli, mentre la Juventus (17) sarà impegnata in casa contro il Parma. Decisive le reti diper trovare l’ottava vittoria in dieci partite. Provvidenziale anche Meret che regala il settimoin campionato ai partenopei. Con cinque reti quella azzurra è la miglior difesa del campionato, alla pari con la Juventus, e non è bastato unferito per perforarla.