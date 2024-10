L'uccisione per mano di un vicino di Sara Centelleghe ha scosso tutti. Il padre disperato cerca risposte e chiede azioni per interrompere la scia di sangue (Di martedì 29 ottobre 2024) Un dolore straziante, un’angoscia che non conosce fine. Vittorio, il papà di Sara Centelleghe, la 18enne brutalmente uccisa da un vicino a Costa Volpino in provincia di Bergamo, rompe il silenzio con un appello accorato ai microfoni di Storie Italiane su Rai 1. La sua voce, carica di dolore, risuona come un grido disperato che chiede giustizia, ma anche come una profonda riflessione su una società che sembra incapace di proteggere le proprie donne. Iodonna.it - L'uccisione per mano di un vicino di Sara Centelleghe ha scosso tutti. Il padre disperato cerca risposte e chiede azioni per interrompere la scia di sangue Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un dolore straziante, un’angoche non conosce fine. Vittorio, il papà di, la 18enne brutalmente uccisa da una Costa Volpino in provincia di Bergamo, rompe il silenzio con un appello accorato ai microfoni di Storie Italiane su Rai 1. La sua voce, carica di dolore, risuona come un gridochegiustizia, ma anche come una profonda riflessione su una società che sembra incapace di proteggere le proprie donne.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sara uccisa a 18 anni con trenta forbiciate al volto e all'addome - il vicino : "Non so perché l'ho fatto"

(Today.it)

La 18enne Sara Centelleghe è stata uccisa la notte tra venerdì e sabato scorso a colpi di forbici: una trentina forbiciate assestate al viso e all'addome dal suo vicino di casa, Jashandeep Deep Badhan, un elettricista di origini indiane. Per ...

“Ormai si uccide per il gusto di uccidere” : lo sfogo del padre di Sara Centelleghe - la 18enne ammazzata dal vicino di casa sul lago d’Iseo

(Tpi.it)

“Non c’è niente che mi possa ridare Sara. Non è solo violenza, ormai si uccide così, per il gusto di uccidere, secondo me, ed è impossibile”. È lo sfogo di Vittorio Centelleghe, padre di Sara Centelleghe, la 18enne assassinata a colpi di forbici da ...

Omicidio di Sara Centelleghe, i dettagli dell'inchiesta

(informazione.it)

Iniziano a emergere alcuni particolari sull'uccisione di Sara Centelleghe: Jashan Deep Badhan l'avrebbe uccisa con decine di forbiciate, il sangue delle ferite lo ha provato a… Leggi ...

San Casciano, cosa sappiamo dell'omicidio di Laura Frosecchi per mano del nipote

(tg24.sky.it)

Secondo gli abitanti il 22enne girava armato di pistola e sarebbe coinvolto in "brutti giri". Rimane un mistero come il giovane sia riuscito a entrare in possesso dell'arma e, soprattutto, perchè ...

A 16 anni killer dell’amico su ordine del boss: “Mi hanno detto che non rischiavo niente”

(msn.com)

Il minorenne arrestato per la morte di Genny Ramondino ha confessato; l'omicidio sarebbe maturato negli ambienti della droga di Pianura ...

Filippo Turetta, il diario scritto a mano per uccidere Giulia Cecchettin: «Il piano era rapirla e toglierle la vita»

(msn.com)

«Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente di toglierle la vita, anche se non lo avevo ancora deciso», Filippo Turetta, per la prima volta ...