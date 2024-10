L’orso di Bleggio non è stato identificato: campioni troppo esigui per le analisi genetiche (Di martedì 29 ottobre 2024) Non è possibile attribuire le ferite riportate dal cercatore di funghi di Bleggio a uno specifico orso. Un non-risultato che si spiega con l'esiguità dei campioni organici recuperati sul luogo della presunta aggressione e che fa nuova luce sulla dinamica dell'incidente. Fanpage.it - L’orso di Bleggio non è stato identificato: campioni troppo esigui per le analisi genetiche Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Non è possibile attribuire le ferite riportate dal cercatore di funghi dia uno specifico orso. Un non-risultato che si spiega con l'tà deiorganici recuperati sul luogo della presunta aggressione e che fa nuova luce sulla dinamica dell'incidente.

