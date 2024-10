LIVE – Juventus-Parma, Thiago Motta in conferenza stampa (DIRETTA) (Di martedì 29 ottobre 2024) Alle 13:00 di oggi, martedì 29 ottobre, l’allenatore della Juventus, Thiago Motta interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Parma, valevole per la decima giornata di Serie A, in programma alle 20:45 di mercoledì. Oggi è previsto l’allenamento di rifinitura alla vigilia. Poi il tecnico incontrerà i giornalisti nella pancia dello Stadium. Tanti i temi alla vigilia. Un giudizio sul 4-4 contro l’Inter, naturalmente, con tutte le indicazioni legate ad una partita che rimarrà nella storia del calcio italiano. Qualche dubbio legato alla formazione, soprattutto in difesa e centrocampo, mentre in attacco Yildiz – autore di due gol a San Siro – tornerà titolare. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale a partire dalle 13:00 per non perdere neanche una parola delle dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Alle 13:00 di oggi, martedì 29 ottobre, l’allenatore dellainterverrà inper presentare la sfida contro il, valevole per la decima giornata di Serie A, in programma alle 20:45 di mercoledì. Oggi è previsto l’allenamento di rifinitura alla vigilia. Poi il tecnico incontrerà i giornalisti nella pancia dello Stadium. Tanti i temi alla vigilia. Un giudizio sul 4-4 contro l’Inter, naturalmente, con tutte le indicazioni legate ad una partita che rimarrà nella storia del calcio italiano. Qualche dubbio legato alla formazione, soprattutto in difesa e centrocampo, mentre in attacco Yildiz – autore di due gol a San Siro – tornerà titolare. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dalle 13:00 per non perdere neanche una parola delle dichiarazioni indi

