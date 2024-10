LIVE Berrettini-Popyrin 4-5, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo del romano. 5-4 Game Popyrin. Prima vincente dell’australiano. Dopo il cambio di campo Berrettini servirà per restare nel set. AD-40 Servizio e dritto a bersaglio per il tennista di Sydney. 40-40 Disastroso smash di Popyrin. Parità. 40-30 Altro ACE dell’oceanico, il quinto. 30-30 E primo doppio fallo dell’australiano. 30-15 ACE Popyrin. 15-15 Stupendo il passante con il dritto inside in del romano. 15-0 l’azzurro perde il controllo del dritto in chop. 4-4 Game Berrettini. Bravissimo nei pressi della rete Matteo, che si carica. AD-40 Gran prima centrale dell’azzurro. 40-40 Con coraggio Berrettini piazza la seconda sulla riga. 40-AD Palla break Popyrin. Risposta di dritto dell’oceanico che sorprende l’avversario. 40-40 In campo il passante di rovescio del tennista di Sydney. AD-40 Ottima prima al corpo dell’italiano. Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin 4-5, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Doppio fallo del romano. 5-4 Game. Prima vincente dell’australiano. Dopo il cambio di camposervirà per restare nel set. AD-40 Servizio e dritto a bersaglio per il tennista di Sydney. 40-40 Disastroso smash di. Parità. 40-30 Altro ACE dell’oceanico, il quinto. 30-30 E primo doppio fallo dell’australiano. 30-15 ACE. 15-15 Stupendo il passante con il dritto inside in del romano. 15-0perde il controllo del dritto in chop. 4-4 Game. Bravissimo nei pressi della rete Matteo, che si carica. AD-40 Gran prima centrale del. 40-40 Con coraggiopiazza la seconda sulla riga. 40-AD Palla break. Risposta di dritto dell’oceanico che sorprende l’avversario. 40-40 In campo il passante di rovescio del tennista di Sydney. AD-40 Ottima prima al corpo dell’italiano.

