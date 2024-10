LIVE Baskonia-Olimpia Milano 20-21, Eurolega basket in DIRETTA: meneghini avanti di un solo punto alla prima sirena (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-21 Ancora Markus Howard, da lontanissimo: il cecchino si accende subito, +8 Baskonia. 26-21 Markus Howard entra e segna la tripla: parziale di 6-0 dei padroni di casa, time-out Olimpia. 23-21 Kamar Baldwin perfetto dall’arco: l’ex Trento firma il sorpasso basco! Inizia il secondo quarto! Si chiude il primo quarto, con l’Olimpia Milano avanti per 20-21 sul Baskonia! 20-21 Baldwin dalla media per il -1 Baskonia. 18-21 NENAD DIMITRIJEVIC! TRIPLAAAAA 18-18 Appoggio del francese ex di turno che pareggia i conti. 16-18 2/2 per Timothé Luwawu-Cabarrot: il Baskonia accorcia a -2. 14-18 Chiuso il 2+1 dal centro ex Varese per il +4 Olimpia. 14-17 ‘WILLY’ CARUSO! COL FALLO. 14-15 1/2 per Khalifa Diop in lunetta per il -1 Baskonia. 13-15 FABIEN CAUSEUR! LA TRIPLA DEL VANTAGGIO Olimpia. 13-12 Piazzato di Forrest per il sorpasso Baskonia. Oasport.it - LIVE Baskonia-Olimpia Milano 20-21, Eurolega basket in DIRETTA: meneghini avanti di un solo punto alla prima sirena Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-21 Ancora Markus Howard, da lontanissimo: il cecchino si accende subito, +8. 26-21 Markus Howard entra e segna la tripla: parziale di 6-0 dei padroni di casa, time-out. 23-21 Kamar Baldwin perfetto dall’arco: l’ex Trento firma il sorpasso basco! Inizia il secondo quarto! Si chiude il primo quarto, con l’per 20-21 sul! 20-21 Baldwin dmedia per il -1. 18-21 NENAD DIMITRIJEVIC! TRIPLAAAAA 18-18 Appoggio del francese ex di turno che pareggia i conti. 16-18 2/2 per Timothé Luwawu-Cabarrot: ilaccorcia a -2. 14-18 Chiuso il 2+1 dal centro ex Varese per il +4. 14-17 ‘WILLY’ CARUSO! COL FALLO. 14-15 1/2 per Khalifa Diop in lunetta per il -1. 13-15 FABIEN CAUSEUR! LA TRIPLA DEL VANTAGGIO. 13-12 Piazzato di Forrest per il sorpasso

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:vs, diretta: EA7 senza Shields e Messina;, Eurolega basket in DIRETTA: serve una vittoria per la svolta;e Virtus Bologna in Eurolega: le partite in tv e streaming su Sky;vs, diretta: (20-21 dopo 1Q); Diretta: dove vederla in tv estreaming | News IT;oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming; Leggi >>>

LIVE Baskonia-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: serve una vittoria per la svolta

(oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Baskonia-Olimpia ...

Diretta Baskonia Milano/ Streaming video tv: Olimpia per uscire dalla crisi! (Eurolega, 29 ottobre 2024)

(ilsussidiario.net)

Diretta Baskonia Milano streaming video tv: l'Olimpia è ultima in classifica in Eurolega e cerca riscatto sul difficile parquet della Buesa Arena.

Baskonia-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

(oasport.it)

Primo impegno della settimana del doppio turno in Eurolega per l'Olimpia Milano. Oggi martedì 29 ottobre alle ore 20:30 i meneghini fanno visita agli ...

Guarda Baskonia-Olimpia Milano su DAZN

(dazn.com)

Watch on YouTube Dove vedere Baskonia-Olimpia Milano in tv e streaming Puoi vedere Baskonia-Olimpia Milano, così come le migliori partite di Eurolega in streaming su DAZN in modalità live e on demand.