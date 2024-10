Lipsia, poker (con qualche concessione) in Coppa di Germania per i rivali dell’Inter (Di martedì 29 ottobre 2024) È appena terminata la sfida di Coppa di Germania, che ha visto i futuri avversari dell’Inter in UEFA Champions League, il Lipsia, vincere e passare il turno contro il St. Pauli con un risultato di 4-2 ALTRA VITTORIA – Il Lipsia continua con il suo buon momento di forma. E, dopo l’ultima vittoria in Bundesliga, si sbarazza seppur con qualche difficoltà anche del St. Pauli nella sfida valevole per il secondo turno della Coppa di Germania. Una vittoria che porta soprattutto il nome di Poulsen, che apre le marcature al minuto 12. I padroni di casa sono in netto controllo della partita e al 17? arriva anche il raddoppio di Baumgartner. Poco dopo, però, il St. Pauli – sedicesimo in Bundesliga – trova la reazione e al 28? Guilavogui sigla il gol che vale il momentaneo 2-1. L’euforia per la rete che accorcia il risultato, però, dura ben poco. Inter-news.it - Lipsia, poker (con qualche concessione) in Coppa di Germania per i rivali dell’Inter Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024) È appena terminata la sfida didi, che ha visto i futuri avversariin UEFA Champions League, il, vincere e passare il turno contro il St. Pauli con un risultato di 4-2 ALTRA VITTORIA – Ilcontinua con il suo buon momento di forma. E, dopo l’ultima vittoria in Bundesliga, si sbarazza seppur condifficoltà anche del St. Pauli nella sfida valevole per il secondo turno delladi. Una vittoria che porta soprattutto il nome di Poulsen, che apre le marcature al minuto 12. I padroni di casa sono in netto controllo della partita e al 17? arriva anche il raddoppio di Baumgartner. Poco dopo, però, il St. Pauli – sedicesimo in Bundesliga – trova la reazione e al 28? Guilavogui sigla il gol che vale il momentaneo 2-1. L’euforia per la rete che accorcia il risultato, però, dura ben poco.

