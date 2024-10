L’inesistente X fiammeggiante sull’Empire State Building

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un video che mostra l’Empirecon una gigantesca “X”in cima ha fatto il giro del web, suscitando curiosità e discussioni. A pubblicare la clip, secondo chi la condivide, sarebbe stato Elon Musk, che avrebbe annunciato il tutto con un post esaltando la presunta opera. Tuttavia, una verifica più approfondita rivela che il video in questione è generato digitalmente, probabilmente con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Inoltre, Elon Musk non ha mai condiviso il video. Per chi ha fretta Il video è generato digitalmente, possibilmente con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Elon Musk non ha condiviso il video, ma un account parodia. Analisi Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica.