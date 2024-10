L’importanza dei farmaci di automedicazione nel sistema sanitario italiano: i dati di Assosalute (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La ricerca condotta da Swg per Assosalute metteva in luce il ruolo cruciale che i farmaci di automedicazione rivestono nella salute della popolazione. Questi farmaci non solo sono strumenti utili per affrontare piccoli disturbi e malesseri, ma rappresentano anche una valida risorsa per il Servizio sanitario Nazionale , contribuendo alla sua sostenibilità. Michele Albero, presidente di Federchimica-Assosalute, ha condiviso queste informazioni in un’intervista per Adnkronos Salute, sottolineando L’importanza dell’incontro “La trasformazione in atto del Ssn – L’impegno del settore dell’automedicazione per la sanità territoriale“, svoltosi a Roma. Gaeta.it - L’importanza dei farmaci di automedicazione nel sistema sanitario italiano: i dati di Assosalute Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La ricerca condotta da Swg permetteva in luce il ruolo cruciale che idirivestono nella salute della popolazione. Questinon solo sono strumenti utili per affrontare piccoli disturbi e malesseri, ma rappresentano anche una valida risorsa per il ServizioNazionale , contribuendo alla sua sostenibilità. Michele Albero, presidente di Federchimica-, ha condiviso queste informazioni in un’intervista per Adnkronos Salute, sottolineandodell’incontro “La trasformazione in atto del Ssn – L’impegno del settore dell’per la sanità territoriale“, svoltosi a Roma.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Assosalute: il 90% italiani vuole più consapevolezza sull’uso deidi; Medici di famiglia e farmacisti. Gli italiani sempre soddisfatti dei servizi offerti. L’indagine Assosalute-SWG; L'deidinelsanitario italiano: i dati di Assosalute;di: Il 90% degli Italiani Richiede Maggiore Consapevolezza e Responsabilità; Roma Capitale promuove inclusione sociale per gli anziani: firmate sei convenzioni per i CSAQ; SSN al bivio: pubblico privato? Farmacie esempio virtuoso di integrazione; Leggi >>>

Farmaci di automedicazione, il 90% degli italiani vuole essere più consapevole sul loro uso

(dire.it)

“Le farmacie e i medici di medicina generale sono i primi interlocutori”. A Roma presentata l’indagine di Assosalute-Federchimica ...

Sanità, ricerca Assosalute: italiani soddisfatti di farmacie e medici famiglia

(ilsannioquotidiano.it)

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) – In uno scenario di trasformazione del Servizio sanitario nazionale e necessità di salvaguardare il diritto universale alla salute, quasi il 90% degli italiani ritien ...

Automedicazione responsabile per la sostenibilità del sistema. Al via, anche nelle regioni, il progetto “Self care forum” di Assosalute

(quotidianosanita.it)

16 DIC - Il ricorso ai farmaci di automedicazione come risorsa per la sostenibilità del sistema e il valore dell ... Un settore importante, quindi, anche per generare maggiori servizi ai ...

Farmaci. Anifa: “Automedicazione in crisi: -2,8% di spesa per Otc e -5,6% per Sop"

(quotidianosanita.it)

Per il presidente Brovelli è “necessario invertire il trend negativo con una strategia di sviluppo dell’automedicazione ... ai farmaci per l’apparato circolatorio, quinti per importanza ...